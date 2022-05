Celstraffen geëist tegen 'Ruby' El-Mahroug en Berlusconi in omkopingszaak

De hoofdaanklager in een omkopingszaak tegen de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft zes jaar celstraf geëist tegen de mediatycoon.

Als het aan justitie ligt worden ook bezittingen ter waarde van bijna 11 miljoen euro in beslag genomen.

De 85-jarige politicus wordt onder meer beschuldigd van het omkopen van 24 getuigen in het proces rond de zogenoemde bungabungafeestjes met jonge vrouwen van ruim tien jaar geleden.

Het proces in Milaan is het derde in de nasleep van dit schandaal, waarin de puissant rijke Berlusconi werd aangeklaagd voor ambtsmisbruik en het betalen voor seksuele diensten aan minderjarigen, met name de destijds 17-jarige Marokkaanse prostituee Karima el-Mahroug, alias 'Ruby de Hartenbreekster'. Tegen haar is vijf jaar cel geëist. Justitie wil daarnaast 5 miljoen euro aan vermeend omkoopgeld van haar afpakken.



Berlusconi kreeg in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd, maar werd in hoger beroep in 2014 vrijgesproken. De huidige rechtszaak gaat over de druk die Berlusconi op jonge vrouwen zou hebben uitgeoefend om valse getuigenissen af te leggen. Volgens de aanklager had hij een harem van "betaalde seksslavinnen" om zich heen verzameld.

De leider van de politieke partij Forza Italia, die al lange tijd met gezondheidsproblemen kampt, ontkent de beschuldigingen. Volgens zijn advocaat is er geen misdaad gepleegd en zal de zaak eindigen in vrijspraak. Een uitspraak wordt niet voor eind september verwacht.

