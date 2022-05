Marokko: dagelijks 100 meldingen bij anti-corruptie-kliklijn

De anti-corruptie hotline van het Openbaar Ministerie (OM) ontvangt dagelijks gemiddeld 100 meldingen.

Dat meldt minister-afgevaardigde Ghita Mezzour (Digitale transitie en Administratieve hervorming) als antwoord op mondelinge vragen in de Kamer.

Sinds de lancering van de hotline zijn 67.000 meldingen van corruptie binnengekomen en zijn 217 arrestaties uitgevoerd na undercover politie-operaties. Het gaat om zowel werknemers van de publieke als private sector.

Het OM lanceerde in mei 2018 de hotline als hulpmiddel in de strijd tegen corruptie en was op slag een succes. Het gaat vaak om gevallen van steekpenningen, chantage en zwendel.



Voortbordurend op het succes van de kliklijn lanceerde het Ministerie van Digitale Transitie een tweetal internetpagina's bedoeld om de transparantie en integriteit binnen overheidsdiensten te verbeteren.

Volgens Mezzour werden daarop ruim 33.000 informatieverzoeken uit 130 landen ingediend.

