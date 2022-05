Marokko: drie vermoedelijke gevallen van apenpokken blijken negatief

De drie vermoedelijke gevallen van apenpokken in Marokko blijken negatief.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid woensdag. De autoriteiten kwamen de drie vermoedelijke gevallen maandag op het spoor, het betreft twee Marokkaanse mannen en een sub-Sahara-migrant. Woonplaatsen zijn om privacy-redenen niet bekend gemaakt.

De drie patiënten werden afgezonderd en onderworpen aan biologische tests. Die blijken nu negatief. De drie mannen verkeren "in goede gezondheid" en staan onder medisch toezicht, leest de verklaring van het zorgministerie.

Sinds het eerste geval van apenpokken begin deze maand in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt zijn er nu wereldwijd minstens 250 infecties vastgesteld. De uitbraken in Europa leidden tot extra waakzaamheid bij zorgautoriteiten in Marokko. Zo wordt aan de landsgrenzen met Spanje, naast symptomen van het coronavirus, nu ook gecontroleerd op het apenpokkenvirus. Uit voorzorg gelden er striktere omgangsregels voor de apen op het Jemaa El Fna-plein.



Het virus verspreidt zich gewoonlijk niet gemakkelijk tussen mensen, maar het kan worden overgedragen door nauw contact van persoon tot persoon of door contact met spullen die worden gebruikt door een persoon die apenpokken heeft, zoals kleding of beddengoed.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook blaasjes op de huid. Tot de korstjes zijn afgevallen, is iemand met apenpokken besmettelijk voor anderen. Dat kan twee tot vier weken duren.

© MAROKKO.NL 2022