Transavia annuleert vluchten vanwege personeelstekorten

Luchtvaartmaatschappij Transavia moet een deel van de vluchten annuleren vanwege een aanhoudend tekort aan cabinepersoneel.

Door krapte op de arbeidsmarkt verwacht het bedrijf dat de problemen nog de hele zomer duren.

In totaal werden deze zomer 500 vluchten geannuleerd, waaronder ook veel vluchten naar Marokko. Volgens Transavia gaat het om iets meer dan "2 procent van het totaal aantal vluchten die we vanaf april tot en met oktober uitvoeren".

Het lukt Transavia niet om genoeg bemanning te vinden om alle vluchten te voorzien. Ook de afgelopen maanden kampte het bedrijf al met die problemen en moest een half procent van de vluchten noodgedwongen aan de grond blijven.



Door krapte op de arbeidsmarkt blijkt het lastig om de uitstroom van personeel op te vangen met nieuwe medewerkers. Bovendien is er door de nasleep van de coronapandemie nog relatief veel ziekteverzuim voor deze periode van het jaar.

Het kan gebeuren dat passagiers op het allerlaatste moment krijgen te horen dat hun vlucht niet doorgaat. "Eventuele annuleringen door crewtekort voeren we tijdig door" zegt een woordvoerder van Transavia. ‘Toch moeten we helaas af en toe last minute een vlucht eruit halen.’ In dat geval kunnen passagiers contact opnemen met het servicecenter van het bedrijf.

