Franse rechter blokkeert toelaten boerkini in openbaar zwembad

Een Franse rechter heeft een streep gezet door het recente besluit van de stad Grenoble om boerkini's in gemeentelijke zwembaden toe te staan.

Minister Gerald Darmanin (Binnenlandse Zaken) vindt dat religieuze kwesties niet thuishoren op openbare plekken en noemt de uitspraak "uitstekend nieuws".

Het stadsbestuur van Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, stemde onlangs op voorspraak van de groene burgemeester Eric Piolle in met het toestaan van de boerkini en monokini in zwembaden. Grenobles werd daarmee de tweede Franse stad waar de boerkini toegestaan is. Het verbod in werd in Rennes, in het noordwesten van het land, in 2018 al opgeheven.

Conservatieve en uiterst rechtse politici hekelden het besluit van Grenoble en pleitten voor een landelijk verbod op het 'islamitische' lichaamsbedekkende badpak in openbare zwembaden. Organisaties voor moslimrechten noemen de maatregel discriminerend en vrijheidsbeperkend.



Minister Darmanin wees op een recente wet tegen 'islamitisch separatisme' die neutraliteit voor publieke diensten voorschrijft, waar ook de bestuursrechter zich op beroept. De bewindsman vreest voor ondermijning van het 'secularisme'.

Frankrijk staat bekend om de strikte scheiding van religie en staat. Boerkini's worden door veel Fransen gezien als een "symbool van onderdrukking" en gaan dat tegen door vrouwen te dwingen zich uit te kleden als ze willen zwemmen in een openbaar bad.



De kwestie houdt Grenoble al jaren bezig. Zo besloot het gemeentebestuur in 2019 twee zwembaden te sluiten na een initiatief van een mensenrechtengroepering om een aantal moslima's in boerkini een duik te laten nemen.

Ook elders in Zuid-Frankrijk zorgden pogingen van burgemeesters om de boerkini toe te laten voor ophef.

