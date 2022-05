Ceuta en Melilla: ruim 65.000 grenspassanten in eerste week na heropening landsgrenzen

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er in de eerste week na de heropening van de grensposten van Ceuta en Melilia tienduizenden grenspasanten geregistreerd.

De grenspost tussen Melillia en Marokko heeft in een week tijd ruim 20.000 personen en 7.500 voertuigen doorgelaten. In dezelfde periode staken 43.000 personen en 10.000 voertuigen de grensovergang met Ceuta over.

De cijfers zouden hoger zijn uitgevallen als de grensovergangen op volle snelheid zouden opereren maar door aangescherpte toegangsregels staan er lange wachtrijen, vooral bij de Tarajal-grensovergang (Ceuta).

Na meer dan twee jaar sluiting zijn de grenzen van Ceuta en Melilla met Marokko vorige week maandag heropend. De overgangen gingen in 2019 grotendeels op slot maar door de coronapandemie gingen de grenzen begin 2020 volledig op slot en door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid bleven ze langer dicht.



De twee grensovergangen zijn in eerste instantie enkel toegankelijk zijn voor ingezetenen van de Europese Unie (EU) en voor personen die bevoegd zijn om binnen het Schengengebied te reizen. Vanaf 31 mei zijn ook Marokkaanse arbeiders weer welkom in de twee stadsexclaves.

Inwoners aan beide kanten van de grens zijn opgelucht met de mogelijkheid om weer de andere kant van de grens te kunnen bezoeken maar de lange wachtrijgen zorgen voor een lawine aan klachten door burgers en dienstverleners zoals taxi- of buschauffeurs zijn. De laatste groep eist een voorrangsrijstrook om oponthoud te vermijden.



