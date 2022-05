Mazraoui keert na lange afwezigheid terug bij Marokko

Noussair Mazraoui keert na een afwezigheid van achttien maanden terug in de selectie van Marokko.

Twaalfvoudig international Mazraoui, die komende zomer Ajax voor Bayern München verruilt, en Amine Harit van Olympique Marseille kregen een oproep voor de komende drie interlands.

Bondscoach Vahid Halilhodzic voerde onlangs gesprekken met enkele spelers die bij hem op een zijspoor waren beland. Ook Zakaria Aboukhlal (AZ) en de in Nederland geboren Tarik Tissoudali (AA Gent) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) behoren tot de selectie voor de komende interlands.

Hakim Ziyech, die veertig interlands speelde, wordt al een jaar lang niet meer geselecteerd door Halilhodzic, die niet tevreden was over de houding van de oud-Ajacied. Voor de aanvaller van Chelsea staat de deur naar het WK nog wel open, zei de Bosnische coach op de persconferentie waarbij hij zijn selectie bekendmaakte. "Spelers die zichzelf voor 101 procent inzetten, zijn bij mij altijd welkom.".



Voorbereiding WK in Qatar

De Atlasleeuwen spelen op 2 juni vriendschappelijk tegen de Verenigde Staten (VS). Daarna staan er duels in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup met Zuid-Afrika en Liberia op het programma.

De drie wedstrijden dienen ook als belangrijke voorbereidingsduels voor het WK in Qatar van komend najaar. Daar speelt Marokko in de poulefase tegen Kroatië, België en Canada.



© ANP/NOS/Marokko.nl 2022