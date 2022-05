Bloedvoorraden Marokko slechts voldoende voor 4 dagen

Marokko heeft momenteel een voorraad van ongeveer 4.200 zakken rode bloedcellen, voldoende voor slechts vier dagen.

Dat meldt regeringswoordvoerder Mustapha Baitas op de wekelijkse persconferentie.

Bloed is een zeldzaam goed geworden in bloedcentra in Marokko. Met name Casablanca kampt al tijden met een ernstig tekort aan bloed terwijl de vraag blijft toenemen.

De huidige situatie is extra schrijnend omdat in de zomermaanden de vraag naar bloed juist toeneemt. Om het tekort aan te vullen moeten dagelijks 1.000 zakken per dag worden gevuld. Alleen in Casablanca zijn dagelijks al meer dan 400 zakken bloed nodig om ziekenhuizen en klinieken te ondersteunen.



Het Ministerie van Volksgezondheid gaat daarom weer campagne voeren om het belang van regelmatige bloeddonaties aan te kaarten. Bloed is beperkt houdbaar; tweeënveertig dagen voor rode bloedcellen en slechts vijf dagen voor bloedplaatjes. Regelmatig bloed geven is belangrijk maar in Marokko heeft slechts 1 procent van de bevolking weleens bloed gedoneerd.

Na de uitbraak van het coronavirus registreerde Marokko een aanzienlijk tekort in het aantal bloeddonaties en registreerde gedurende de landelijke lockdown slechts 200 donaties per dag. Het tekort nam ernstige vormen aan toen de nationale bloedvoorraad in augustus 2020 terugliep naar slechts 1.250 bloedzakken.



De dringende behoefte aan bloed tijdens de pandemie zorgde voor een noodkreet vanuit nationale zorginstellingen met als gevolg een dringende oproep vanuit overheidsdiensten aan personeelsleden om meer bloed te doneren.

Als onderdeel van de hervormingen in de zorg worden bloedtransfusiecentra en bloedbanken gecentraliseerd. De bloedbanken spelen een sleutelrol bij het verlenen van zorg aan patiënten. Het nieuwe gecentraliseerde orgaan moet de dienstverlening optimaliseren.

