Algerije: Spanje uitgesloten van zomervakantiecampagne

Algerije hervatte vorige week het internationaal vliegverkeer en het maritiem passagiersverkeer maar vluchten en ferry's van en naar Spanje staan niet op de planning.

Regeringswoordvoerder Mohamed Hani bevestigde dinsdag dat het ontbreken van het vliegverkeer met Spanje het gevolg is van het Spaanse standpunt over de Westelijke Sahara.

Tijdens een persconferentie benadrukte Hani dat zijn land "bekend staat om zijn politiek" en dat er "rode lijnen" zijn die niet overschreden mogen worden. Hij verwees daarmee naar de Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat.

De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.



Volgens Hani accepteert Algerije de Spaanse koerswijziging niet en heeft Algerije "de soevereiniteit om beslissingen te nemen", waaronder de keuze voor het hervatten van vliegverbindingen. "We hebben geen vluchten opgeschort maar we hebben ook geen vluchten toegevoegd.", zei Hani.

"Sommige beslissingen worden genomen door hogere autoriteiten, als God het wil, zullen we oplossingen vinden voor onze gemeenschap", voegde hij toe, verwijzend naar de Algerijnse diaspora die woonachtig is in Spanje.



Algerije kondigde vorige week een hervatting aan van zijn lucht- en zeevaartlijnen. Ter voorbereiding van het zomerseizoen meldde het Algerijnse ministerie van Transport een toename van het aantal vluchten en overtochten over zee.

Het aantal zeeverbindingen tussen Algerije en Spanje werd echter beperkt tot één enkel traject; de wekelijkse ferry tussen Alicante en Algiers.

