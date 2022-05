Berrechid: man opgepakt na ernstige mishandeling influencer Loubna Mourid (video)

De politie in Berrechid heeft een man opgepakt voor de mishandeling van influencer Loubna Mourid.

Het gaat om een 23-jarige man, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. De man is eerder veroordeeld geweest voor geweldsmisdrijven.

Beelden van de mishandeling gaan rond op sociale netwerken en zorgden in de afgelopen dagen voor veel ophef. In de videobeelden die door beveiligingscamera's zijn vastgelegd is te zien hoe de man meermaals inslaat op de jonge vrouw, aan haar haren trekt en haar tegen de muur smijt.

Het incident gebeurde in een winkelpand. Voorbijgangers op straat proberen het slachtoffer te helpen maar konden weinig doen omdat de belager de deurtralies op slot had gedaan. Mourid deelde de beelden met haar half miljoen volgers op haar Instagram-pagina.

Naar aanleiding van de beelden startte de politie een onderzoek die leidde naar de identiteit van de verdachte. Hoewel het motief van de dader onbekend is heerst het vermoeden dat Mourid is aangevallen vanwege de inhoud van haar Instagram-pagina.

© MAROKKO.NL 2022