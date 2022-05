Onderzoek: Israëliërs schoten journaliste Abu Akleh opzettelijk dood

Israëlische bezettingstroepen hebben opzettelijk Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh doodgeschoten, concluderen Palestijnse autoriteiten.

De Palestijnse procureur-generaal heeft de resultaten van het onderzoek naar de dood van de Al Jazeera-journaliste bekendgemaakt.

De 51-jarige Abu Akleh werd op 11 mei door het hoofd geschoten. Ze droeg op dat moment een persvest en beschermende kleding en was duidelijk herkenbaar als journalist. Het incident gebeurde bij een inval van Israëlische bezettingstroepen in de stad Jenin op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Een fotograaf van het Franse persbureau AFP die ter plaatse was toen Abu Akleh stierf bevestigde dat Abu Akleh is doodgeschoten door Israëlische militairen. Israël ontkent dat. Palestijnse functionarissen en haar werkgever, Al Jazeera, spreken van een koelbloedige executie.



"Alleen de strijdkrachten van de bezetter hebben geschoten, met het doel om te doden", zei de Palestijnse procureur-generaal vandaag tijdens een persconferentie. Er waren volgens hem geen Palestijnse verzetsstrijders in de buurt, zoals de Israëlische autoriteiten volhardend beweren. De journaliste is op de vlucht neergeschoten en de Israëlische militaire schutters moeten hebben gezien dat ze journalist was, luidt de eindconclusie van de procureur-generaal.

Het Israëlische leger verwerpt de onderzoeksresultaten stellig. Defensieminister Benny Gantz spreekt van een "schaamteloze leugen". Volgens Israël zijn er twee opties: de vrouw is geraakt door Palestijnse "militanten", of per ongeluk door een Israëlische militair die de "militanten" wilde uitschakelen.



Israëlische leugen

De Israëlische legerleiding denkt te weten door welk Israëlische geweer de journalist mogelijk is getroffen, meldt AP. Om het zeker te weten moeten de kogels worden vergeleken en onderzocht. De Palestijnse autoriteiten weigeren de kogels echter over te dragen aan Israël.

De Palestijnen weigeren zelfs foto's van de kogel te delen, zei de procureur-generaal vandaag. Ze willen Israël de mogelijkheid tot een nieuwe leugen ontnemen.



Analyse

De Amerikaanse nieuwszender CNN concludeerde onlangs dat ook al dat Israëlische militairen gericht hebben geschoten op Abu Akleh. CNN stelt dat op basis van gesprekken met experts, ooggetuigen en analyses van beschikbare audio en video.

Ook het Amerikaanse persbureau AP acht het zeer waarschijnlijk dat Israëlische bezettingstroepen Abu Akleh hebben doodgeschoten. Maar zonder analyse van de kogel valt het niet met zekerheid te zeggen.



Internationaal Strafhof

De bevindingen van het onderzoeksrapport zullen onder meer worden gedeeld met het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Vorig jaar opende het Strafhof een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden gepleegd in de Palestijnse gebieden.

Het is zeer de vraag of ooit duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de dood van Abu Akleh. Israël stelt zelf geen strafrechtelijk onderzoek in.

