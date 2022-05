Verdachte oorlogsmisdaden in Syrië wordt voorgeleid

algemeen 27 mei 4:11

Een 34-jarige man, die dinsdag in Kerkrade is aangehouden op verdenking van oorlogsmisdrijven in Syrië, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag.

Die beslist over de verlenging van het voorarrest van de verdachte. De verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland en had volgens het Openbaar Ministerie asiel aangevraagd. De Dienst Landelijke Recherche van de politie kreeg eind 2020 tips dat de man lid zou zijn geweest van een prominente Syrische militie die aan de zijde van het regime van president Bashar al-Assad vocht in de Syrische burgeroorlog. Volgens het OM heeft onderzoek aanwijzingen opgeleverd dat de man in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger in diens woning, die later in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gemarteld werd. Niet eerder is in Nederland iemand aangehouden die aan de kant van het Syrische regime zou hebben gestaan en oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd. © ANP 2022