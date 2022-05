Marokko maakt bezwaar tegen Spaanse aanstelling nieuwe ambassademedewerker in Rabat

Marokko heeft bezwaar gemaakt tegen de aanstelling van een nieuwe veiligheidsmedewerker op de Spaanse ambassade in Rabat.

De Spaanse minister Fernando Grande-Marlaska (Binnenlandse Zaken) is van plan om de huidige commissaris voor immigratie, Juan Enrique Taborda Álvarez, aan te stellen als de nieuwe veiligheidschef op de Spaanse ambassade in Rabat maar volgens Marokko beschik hij niet over "het juiste profiel" voor die post.

Naar verluidt heeft Marokko laten weten er de voorkeur aan te geven dat Madrid een oud-politieagent aanstelt als veiligheidshoofd op de Spaanse ambassade. Volgens de Spaanse pers vreest Rabat dat Álvarez een spion is. Het nieuws komt op het moment dat een nieuwe inlichtingencrisis dreigt tussen Rabat en Madrid.

Pegasus-spyware

Begin mei maakte de Spaanse regering bekend dat premier Pedro Sánchez en defensieminister Margarita Robles werden afgeluisterd via het Pegasus spionageprogramma van de Israëlische software-boer NSO. Inmiddels is duidelijk dat de aanvallen op de Spaanse regeringstelefoons samenvielen met de start van de hevige diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid.



Beide landen stonden in mei en juni vorig jaar lijnrecht tegenover elkaar vanwege de behandeling van Polisario-leider Brahim Ghali in een Spaans ziekenhuis.

Sinds het breken van het nieuws over het spionageschandaal speculeert de Spaanse pers erop los maar buitenlandminister Jose Manuel Albares weigert Marokko te betrekken bij de spionagezaak. Vooral omdat de twee landen kort geleden de ruzie hebben bijgelegd. Bovendien is er geen enkel bewijs.



De Spaanse binnenlandminister Grande-Marlaska wil dat Álvarez de taken overneemt van Francisco Moñuz, de huidige veiligheidschef (Binnenlandse Zaken) verbonden aan de Spaanse ambassade in Rabat.

Álvarez geniet veel vertrouwen in Madrid. Hij werd onder Sánchez aangesteld als hoofd van één van de meest delicate politiefuncties: commissaris-generaal voor immigratie en grenzen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de wijze waarop Spanje reageerde op de migratiecrisis in Ceuta vorig jaar.

