1,5 miljoen toeristen bezochten Marokko in eerste 4 maanden

Marokko heeft in de eerste vier maanden van dit jaar 1,5 miljoen toeristen verwelkomd.

Dat meldt het Ministerie van Financiën die de opleving in de reisbranche toeschrijft aan de terugkeer van buitenlandse toeristen en uitgestelde bezoeken van Marokkaanse diaspora (MRE).

Toeristen en diasporaleden kochten ruim 20 procent meer overnachtingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal is daarentegen nog wel lager dan in het pre-pandemische 2019, toen het aantal overnachtingen bijna drie keer hoger was dan het huidige aantal.

Marokko opende op 7 februari het luchtruim voor internationale vluchten en sinds vorige week is ook de vaccinatiepas niet meer verplicht voor toegang tot het land. Met de zomervakantiecampagne Marhaba in het vooruitzicht rekent de Marokkaanse regering op een sterke opleving van de toeristische sector in het land.



Het ministerie van Toerisme heeft cijfers bekend gemaakt waaruit blijkt dat de toeristische sector een geleidelijk herstel laat zien. Volgens het ministerie hèt bewijs dat de sector op schema ligt om te herstellen van de economische coronaverliezen.

Toerismeminister Fatim-Zahra Ammor meldde dat de inkomsten uit toerisme eind maart zijn opgelopen tot 9,5 miljard DH (€ 890 miljoen), een toename van 80 procent ten opzichte van een jaar eerder.

