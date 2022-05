Oud-buitenlandminister Spanje vrijgesproken in zaak Brahim Ghali

Na een jaar van onderzoek heeft de rechtbank van Zaragoza besloten om de zaak over de aankomst van Polisario-leider Brahim Ghali in Spanje, te sluiten.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Arancha González Laya, gaat vrijuit.

De leider van het separatistische Polisario-Front lag vorig jaar ruim zeven weken lang in het San Pedro-ziekenhuis in het Noord-Spaanse Logroño. Zijn aanwezigheid op het Spaanse vasteland was aanleiding voor een dieptepunt in de betrekkingen met Marokko.

Volgens de rechtbank is het goed mogelijk dat de aankomst van Ghali "opzettelijk" had kunnen zijn, maar voegen eraan toe dat het dan "een politieke handeling of regeringshandeling" zou zijn en daarom als zodanig moet worden behandeld.



"Het besluit om Ghali toe te staan het land ​​binnen te sluipen om de betrekkingen met andere landen niet te beïnvloeden, maakt deel uit van de betrekkingen van ons Koninkrijk, en de juistheid van de genoemde beslissing", leest de verklaring van de magistraat. "Het is een politieke daad die verder gaat dan het kader van prevariatie", leggen de rechters uit.

De rechtbank herinnerde eraan dat de onderzoeksrechter heeft aangetoond dat González Laya aan haar voormalige stafchef de bevoegdheid had gedelegeerd om de aankomst van Ghali op de militaire luchtmachtbasis in Zaragoza te organiseren en zorg te dragen voor zijn transport naar het ziekenhuis in Logroño om daar te worden behandeld aan een coronabesmetting.



Omdat de taken waren gedelegeerd sluit de rechtbank uit dat González Laya zelf betrokken was bij vermeende misdaden van vervalsing van documenten. "Hoewel het onmiskenbaar is dat mevrouw González Laya op de hoogte was van het voornemen van Ghali om zich in Spanje te laten behandelen en actief heeft deelgenomen aan de voorbereidingen die daaraan voorafgingen, zijn er geen aanwijzingen dat zij op de hoogte was van het bestaan ​​van een wettelijk belang met betrekking tot aan deze persoon", besluit de rechtbank.

Diplomatieke crisis

Na de Spaanse verwelkoming van Ghali riep Rabat de Spaanse ambassadeur op het matje en haalde de eigen ambassadeur in Spanje terug. Volgens Rabat probeerde de regering in Spanje de aanwezigheid van de separatistenleider in Spanje geheim te houden. Ghali kwam het land binnen met een andere identiteit, en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.



Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht. Marokko hield vol niet te zijn geïnformeerd door Spanje. Bovendien zou de Franse inlichtingendienst Rabat hebben getipt over de aankomst van Ghali in Spanje. Toen Gonzalez Laya de tijd kreeg de zaak te verduidelijken weigerde ze nog verder over de kwestie te praten.

De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita had daarna laten weten niet meer met Gonzalez Laya te willen overleggen. De affaire zorgde er voor dat de Spaanse premier Pedro Sanchez in juni vorig jaar een nieuwe buitenlandminister moest aanwijzen om Gonzalez Laya te vervangen.

© MAROKKO.NL 2022