Spaanse politie ontmantelt drugsnetwerk dat Marokko bevoorraadde met tuci

De Spaanse politie heeft een drugsnetwerk ontmantelt dat Marokko voorzag van de populaire drug tuci.

Het netwerk bestaat uit Spanjaarden en Colombianen en leverde de 'cocaina rosa' aan contacten in Tanger, Nador en Casablanca, meldt dagblad Assabah in de editie van zaterdag.

Het roze poeder bestaat al een tijd maar heeft sinds kort enorm aan populariteit gewonnen, vooral onder jongeren in Zuid-Amerika en Zuid-Europa. Tuci bevat verschillende drugs met veranderende concentraties zoals MDMA, ketamine en soms ook cathinonen, 2C-B, levamisol en Tramadol (opiaten).

Tuci is een andere drug dan tucibi (2CB) uit de jaren '80 en '90 en is meestal een mix van goedkopere chemische stoffen. Het drugsnetwerk vervaardigde de tuci in laboratoria in Madrid en vanuit Ceuta en Melilla werden deze met jetski's naar de Marokkaanse kust vervoerd.



De autoriteiten in Zuid-Amerika waarschuwen de eigen bevolking nadrukkelijk voor de drugs omdat er over de kwaliteit van het product weinig vaststaat. Ook kan het bij hoge doses voor ernstige hallucinaties zorgen en is de drug een gevaar voor organen en hersenen, wanneer er heel veel van wordt ingenomen.

Het is een dure drug die in Europa voor € 50 per gram van hand tot hand gaat. Het is geen echte cocaïne - waarvoor je tegenwoordig veel minder betaalt - maar komt voort uit de vroegere 'smartdrug' 2CB die ooit werd ontwikkeld door de Californische biochemicus Alexander 'Sacha' Shulgin. Dat de drug nu in roze vorm verkocht wordt is slechts een marketingtruc.

© Marokko.nl/Jellinek 2022