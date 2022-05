Europol bezorgd over wapenleveranties aan Oekraïne

De Europese politiesamenwerkingsorganisatie Europol is bezorgd dat wapens die aan Oekraïne worden geleverd, op den duur in verkeerde handen vallen, zoals dertig jaar terug na de oorlogen op de Balkan.

Criminele bendes gebruiken nu nog steeds wapens die destijds in de oorlog werden gebruikt, zegt Europol-chef Catherine De Bolle in gesprek met Die Welt am Sonntag.

Europol gaat een speciale internationale eenheid opzetten die een strategie moet ontwikkelen tegen de verspreiding van de oorlogswapens, want "ooit is de oorlog voorbij".

Er moet ook gekeken worden naar verdachte bewegingen van terroristen of extremisten tussen Oekraïne en de Europese Unie. De situatie is nu volgens De Bolle erg veranderlijk en onoverzichtelijk.

