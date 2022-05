Poetin benoemt nieuwe Russische ambassadeurs in Marokko en Algerije

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag een nieuwe ambassadeur voor Marokko benoemd.

Vladimir Baibakov neemt de ambassadepost in Rabat over van Valeriaan Shuvaev, meldt Russia Today.

Shuvaev is van Marokko overgeplaatst naar buurland Algerije en neemt de ambassadepost in Algiers over van Igor Belyaev. Die zorgde eerder deze week voor ophef nadat hij tegenover de Algerijnse pers liet weten dat Moskou en Algiers regelmatig gesprekken voeren over het conflict in de Sahara.

Met het vertrek van Belyaev uit Algiers lijkt het er op dat Moskou poogt de diplomatieke relatie met zowel Rabat als Algiers te behouden nu Rusland kampt met een reeks westerse sancties.



Eerder deze week heeft Rusland landen in Afrika opgeroepen er bij het westen op aan te dringen de sancties tegen het land op te heffen. Buitenlandminister Sergei Lavrov las een toespraak voor van president Poetin waarin hij verzekerde dat Afrikaanse landen "altijd een betrouwbare partner en vriend zullen hebben" in Moskou, ongeacht de opkomende geopolitieke realiteit.

Behalve Noord-Amerika, Europa en Australië hebben andere landen zich afzijdig gehouden in het conflict in Oekraïne. Ook hebben de meeste Afrikaanse landen geen sancties tegen Rusland uitgevaardigd.

