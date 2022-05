BBC: nieuws over omgekomen Marokkaanse huurlingen is 'Russische propaganda'

buitenland 30 mei 13:24

Het nieuws over de dood van twee Marokkanen in Berdyansk in de Oekraïense oblast Zaporizja is "Russische propaganda".

Dat stellen journalisten van de BBC na onderzoek naar online berichtgeving van een Russische groepering die zichzelf 'Zuidfront' noemt. Zuidfront publiceerde haar eerste bericht op de eerste dag van de Russische invasie van Oekraïne en heeft inmiddels meerdere correspondenten die dagelijks artikelen publiceren. Begin maart meldde Zuidfront dat twee Marokkaanse mannen in Berdyansk om het leven zijn gekomen nadat Russische soldaten een aanval hadden verijdeld. De verslaggever beweerde dat de twee mannen als huurlingen voor Oekraïne werkten maar volgens de BBC zijn de videobeeld in scene gezet.

De twee "overleden" Marokkaanse mannen zouden zijn geïdentificeerd middels hun Oekraïense verblijfsvergunning die ze bij zich droegen. Maar de BBC heeft één van de betrokken mannen opgespoord en nam contact met hem op via social media. Hij wist naar eigen zeggen niets over de berichtgeving van Zuidfront en gaf aan dat hij het conflictgebied in Oekraïne vóór de Russische inval al had verlaten. Ook gaf hij aan anoniem te willen blijven. Volgens de BBC verspreidt Zuidfront wel vaker nepnieuws en maakt de organisatie onderdeel uit van een bredere Russische strategie om controle te krijgen over de bezette gebieden van Oekraïne. Het bedrijf en de socialemediakanalen portretteren de Russische bezetting in de zuidelijke regio's van Oekraïne als een "bevrijding" en Russische troepen als "beschermers". © MAROKKO.NL 2022