Qatar vraagt Marokko om hulp bij beveiliging WK voetbal

Op verzoek van Qatar stuurt Marokko een team van veiligheidsexperts naar het Golfland om te helpen bij de organisatie van het Wereldkampioenschap voetbal.

Het toernooi gaat in november van start met deelname van 29 landen, waaronder gastland Qatar en Marokko.

Abdellatif Hammouchi, hoofd van Marokkaanse veiligheids-, en inlichtingendiensten (DGSN en DGST), had vorige week een ontmoeting met Qatarese veiligheidsfunctionarissen in het Lusail Iconic Stadium in Qatar. In het stadion passen 80.000 toeschouwers en vindt eind dit jaar de finale van het WK plaats.

Tijdens zijn bezoek aan het iconische stadion kon de Marokkaanse veiligheidsbaas de infrastructuur van dichtbij bekijken. Ook bezocht hij de commandopost die verantwoordelijk is voor cyberbeveiliging en hield hij ontmoetingen met verschillende Qatarese functionarissen om de veiligheidssamenwerking tijdens het WK te bespreken.



Marokko bood in 2020 aan om Qatar te helpen bij het succesvol organiseren van het WK en stelde mankracht en logistieke hulp beschikbaar.

Hammouchi sprak in Qatar ook met de Qatarese premier en binnenlandminister, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani.



















