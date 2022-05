Govrin: Marokko kan bemiddelen tussen Israël en Hamas

Het hoofd van het Israëlische verbindingsbureau in Rabat, David Govrin, wil dat Marokko bemiddelt tussen Israël en de Palestijnse verzetsbeweging Hamas.

Volgens Govrin heeft Marokko goede betrekkingen met zowel Israël en de Palestijnen en gelooft hij dat het land "een zeer belangrijke rol kan spelen" in de onderhandelingen tussen de twee partijen, "net als in de jaren 80 en 90", zei hij in verklaringen tegen nieuwsdienst The Media Line.

Onder het bewind van wijlen koning Hassan II slaagde Marokko er in om het hoofd van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), Yasser Arafat, te overtuigen om om de onderhandelingstafel te zitten en afstand te nemen van het gewapende verzet. Een proces dat uiteindelijk leidde tot totstandkoming van de Oslo-akkoorden in september 1993.

Oud-regeringspartij PJD liet in mei 2021 de rode loper uit om Ismail Haniya, de voorman van de Palestijnse verzetsbeweging Hamas, te ontvangen. Ondanks dat het bezoek van Haniyeh plaatsvond op uitnodiging van de PJD en dus niet werd aangemerkt als officieel staatsbezoek, had deze wel de zegen van het koninklijk huis.



Het koninklijk diner dat door koning Mohammed VI werd aangeboden ter ere van Haniyeh wakkerde bovendien speculaties aan over een mogelijke nieuwe bemiddeling tussen Israël en de Palestijnse verzetsbeweging.

Behalve Marokko worden ook Egypte, Qatar en Turkije gezien als zwaarwegende bemiddelaars tussen Israël en de Palestijnen.

