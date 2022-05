Selectieve verontwaardiging: schrijvers willen met 'Nooit meer Qatar' voorkomen dat Spelen naar Qatar gaan

De Olympische Spelen van 2036 mogen "koste wat het kost niet in Qatar gehouden worden".

Dat zeiden de schrijvers van het boek 'Nooit meer Qatar' maandag tijdens de presentatie van hun boek in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Het boek is volgens de schrijvers een reconstructie van de wijze waarop het WK voetbal van 2022 aan Qatar is toegewezen. De auteurs François Colin, Hein Meurs, Jurryt van de Vooren en Teun Meurs nodigen invloedrijke voetbal- en clubsupporters uit om na te denken over de vraag 'Wat als ik de baas zou zijn van de FIFA' en hoe de ideale voetbalwereld eruit zou moeten zien.

"Qatar wil de Spelen van 2036 organiseren, dat is nog maar veertien jaar hier vandaan. De toewijzing van dit evenement volgt al over een paar jaar", aldus Van de Vooren. "Als mensen zeggen dat we laat zijn met dit boek en deze actie, zeg ik: Nee, we zijn juist ongelooflijk op tijd. We kijken al naar de Spelen van 2036. Daarom is het zo belangrijk dat het WK voetbal dit jaar geen positief propagandasucces wordt.".



Kritiek

Qatar wordt bekritiseerd over de behandeling van buitenlandse werknemers en de rechten van vrouwen en de LGBTQ-gemeenschap maar volgens de Qatarese emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani is de kritiek op zijn land grotendeels ingegeven door afgunst en haat tegen Arabieren.

Tijdens een toespraak op het World Economic Forum in Davos zei de Qatarese Emir vorige week dat de kritiek op zijn land afkomstig is van mensen die de Golfstaat "niet kennen en ook weigeren het land te leren kennen". Kritiek op het WK in Qatar zou bovendien "afgunst" zijn van mensen "die het niet kunnen verkroppen dat een Arabisch-islamitisch land een toernooi als het WK organiseert".



De leider van Qatar wees erop dat andere landen en regio's ook grote evenementen hebben georganiseerd maar ondanks het feit dat elk van die landen zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen heeft hebben die andere landen niet dezelfde tsunami aan kritiek gehad zoals dat nu wel het geval is met het WK in Qatar. "Qatar is net als je eigen land; niet perfect en constant proberend te verbeteren en vol hoop op een betere toekomst".

Olympische Spelen 2036

De Spelen van 2024 zijn in Parijs. In 2028 is Los Angeles gastheer van het grootste sportevenement ter wereld, gevolgd door Brisbane in 2032. Doha heeft plannen om de Spelen van 2036 te organiseren en heeft inmiddels ontmoetingen gehad met IOC-voorzitter Thomas Bach. Het winnende bod wordt tussen 2025 en 2029 bekendgemaakt.

Ook het volkerenmoordende China biedt mee, alsook India, Indonesië en het oorlogszuchtige Rusland, maar schrijvers Colin, Van de Vooren en de gebroeders Meurs hebben vooralsnog geen plannen voor het boek 'Nooit meer Xinjiang' of 'Nooit meer Krim'.

