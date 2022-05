Ceuta: strengere handhaving op overnachtingsverbod voor Marokkaanse arbeiders

De autoriteiten in Ceuta gaan strenger controleren of Marokkaanse arbeiders aan het einde van hun werkdag de exclaves weer verlaten.

Het is voor een grote groep Marokkaanse arbeiders nooit toegestaan geweest om te overnachten in Ceuta maar door een gebrek aan handhavingsmiddelen werden overnachtingen in het verleden oogluikend toegestaan door de Spanjaarden.

De ingebruikname van een nieuw digitaal grensbeveiligingssysteem brengt daar verandering in want daarmee kunnen Spaanse grenswachters zeer nauwkeurig bijhouden hoelang Marokkaanse onderdanen onafgebroken in de exclave verblijven.

Het nieuwe 'slimme' herkenningssysteem bevat een vernieuwde voetgangerspassage en een nieuw CCTV camerasysteem mét gezichtsherkenning en is bedoeld om smokkelaars en handelaren op te sporen. Het systeem registreert feilloos hoe vaak en wanneer een persoon de grens oversteekt en kan daarbij onderscheid maken tussen burgers van de Europese Unie (EU) en die van Marokko.



Heropening landsgrenzen

De grensovergangen gingen in 2019 grotendeels op slot maar door de coronapandemie gingen de grenzen begin 2020 volledig op slot en door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid bleven ze langer dicht.

In 2019 werd gestart met de aanleg van het nieuwe systeem maar door de sluiting van de landsgrenzen kon deze lange tijd niet worden uitgerold. Na meer dan twee jaar zijn de landsgrenzen begin deze maand heropend, in eerste instantie enkel voor EU-ingezetenen en vanaf 31 mei ook voor Marokkaanse arbeiders.



Tweederangsburgers

De twee landen hebben de afgelopen maanden onderhandeld over de voorwaarden om de grenzen te heropen en toen de ruzie vorige maand eindelijk werd bijgelegd kon ook het grensverkeer worden hervat.



Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is dat Spanje de situatie van Marokkaanse grensarbeiders regulariseert. Rabat eiste onder meer dat de arbeidsomstandigheden voor Marokkaanse onderdanen zou worden verbeterd. Ook moest een eind komen aan de illegale smokkeloperaties.

Rabat is niet blij met de status van tweederangsburgers van de ruim 8.500 Marokkanen die werkzaam zijn in Ceuta en Melilla. Marokkaanse werknemers beschikken over een werkvergunning die het mogelijk maakt om dagelijks eenmalig in- en uit te reizen maar ze genieten echter niet dezelfde rechten als andere buitenlandse werknemers in Spanje.



Marokkaanse arbeiders hebben een arbeidscontract en dragen bij aan het Spaanse socialezekerheidsfondsen maar krijgen geen uitkering bij een arbeidsongeval of als ze worden ontslagen, ze ontvangen bovendien geen betaalde vakantiedagen. Ook past Spanje inkomstenbelasting toe op niet-ingezetenen van Ceuta en Melilla; arbeiders betalen ongeveer een kwart (24 procent) van het salaris aan belastingen.

De aangescherpte handhaving van het 'overnachtingsbeleid' lijkt een reactie op de harde lijn die Rabat tijdens de onderhandelingen voerde. Met ingang van morgen moeten arbeiders die de Spaanse exclave betreden dezelfde dag vertrekken. Overtreders riskeren een toegangsverbod.

