Vox vindt Marokkaans importverbod oneerlijk en roept Madrid op tot wederkerigheid in betrekkingen met Marokko

Javier Diego van de extreemrechtse partij Vox in Melilla heeft de regering opgeroepen om wederkerigheid toe te passen in de betrekkingen met Marokko.

Volgens Diego is het Marokkaanse verbod om goederen te importeren vanuit Melilla oneerlijk omdat Spanjaarden nog wel de mogelijkheid hebben om producten vanuit aangrenzende regio's in Marokko in te voeren in Melilla.

"Marokko beslist wat zijn land binnenkomt waardoor burgers geen voedsel of andere kleine goederen mogen vervoeren", merkt hij op. Melilla heeft de eigen inwoners echter geen importverbod opgelegd waardoor de invoer van bijvoorbeeld Marokkaanse groenten is toegestaan. Oneerlijke concurrentie want daardoor zouden de aankopen in de exclave afnemen, vindt Diego.

"Wederom verwart de regering de vijand met een goede bondgenoot", zei Diego in maart als reactie op de aankondiging van buitenlandminister José Manuel Albares nadat hij de nieuwe fase in de betrekkingen met Marokko verdedigde.



De nieuwe samenwerking met Rabat zou immers gebaseerd zijn op "dialoog, wederzijds respect en het uitblijven van unilaterale acties" maar volgens Diego is daar niks van waar. Hij noemt onder meer de vele Marokkaanse automobilisten die sinds de heropening van de grensovergang de oversteek tussen Almería en Nador hebben gemaakt.

Diego vraagt ​​zich af of deze ruim 8.410 chauffeurs producten leveren aan Marokko of dat ze komen "concurreren met nationale producten" uit Spanje. Volgens Diego moet Madrid stoppen met Marokko te zien als "goede buur" omdat Rabat er alles aan zou doen om de autonome steden te verstikken.

