Marokko: inflatie leidt tot 80% meer prijscontroles door mededingingsraad

Het aantal bezoeken van prijscontrolecommissies is de afgelopen vijf maanden met 80 procent gestegen.

Dat antwoordde minister Abdelouafi Laftit (Binnenlandse Zaken) vandaag in Rabat op vragen in de Kamer.

Het aantal consumentenklachten over stijgende prijzen zorgt voor bijna een verdubbeling in het aantal controles die worden uitgevoerd door de waakhond van de Mededingingsraad. Door de hoge inflatie zijn veel producten in Marokko aanzienlijk in prijs gestegen en consumenten kaarten de prijsverhogingen steeds vaker aan bij de prijscontrolecommissies.

De waakhond controleert de prijs en kwaliteit van producten op de Marokkaanse markt met als doel consumentenmisleiding en monopolies te voorkomen, maar volgens de binnenlandminister valt het prijzen van consumentenproducten niet onder de bevoegdheid van de autoriteiten, met name in het licht van duurder wordende grondstoffen op de wereldmarkt.



Inflatie

Net als in andere delen van de wereld worden ook inwoners van Marokko geconfronteerd met stijgende brandstof- en voedselprijzen als gevolg van een historische droogte, de oorlog in Oekraïne en de post-pandemische invloeden op de economie.

De inflatie in Marokko liep eind april op tot 4,1 procent op jaarbasis en de economische groei zal dit jaar naar verwachting tussen de 1,5 en 1,7 procent schommelen.

