Privacygroepen Spanje hekelen inzet gezichtsherkenning aan grens met Ceuta en Melilla

Meer dan 80 privacygroepen in Spanje maken bezwaar tegen het gebruik van gezichtsherkenningssoftware bij de grensovergang tussen Marokko en de twee Spaanse exclaves.

De Spaanse regering wil op korte termijn een nieuw digitaal grensbeveiligingssysteem in gebruik nemen. Het 'slimme' camerasysteem met gezichtsherkenning registreert hoe vaak en wanneer een persoon de grens oversteekt en is bedoeld om smokkelaars en handelaren op te sporen maar volgens privacygroepen schendt het beveiligingssysteem de grondrechten van burgers.

Een manifest ondertekend door meer dan 80 Spaanse verenigingen waarschuwt voor het gevaar van het gebruik van kunstmatige intelligentie aan de grens van Ceuta en Melilla met Marokko. De ondertekenaars veroordelen met name de schending van de grondrechten en de privacy van reizigers die de twee grensovergangen passeren.

Tot nu toe hoeven reizigers die de grens willen oversteken enkel identiteitsdocumenten te tonen maar met de komst van het nieuwe systeem zullen gezichten van reizigers worden gedetecteerd, vingerafdrukken worden verzameld en de data en plaatsen van binnenkomst en vertrek worden opgeslagen. Ook van grenspassanten die weigeren mee te werken wordt het bezwaar vastgelegd, meldt de Spaanse nieuwsdienst El Periodico.



Het 'hongerige' registratiesysteem stelt reizigers bloot aan verschillende gevaren, benadrukken de ondertekenaars. Ze herinneren aan asielzoekers die tegen hun wil door EU-lidstaten onderling worden uitgewisseld. Het aantal gedwongen verplaatsingen van asielzoekers en andere irreguliere migranten is in de afgelopen jaren toegenomen en dat wordt volgens de privacygroepen voor een groot deel veroorzaakt en vergemakkelijkt door het verzamelen van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

Bovendien zijn biometrische gegevens persoonlijk en uniek en is het op grote schaal verzamelen van deze data een schending van de privacy van reizigers, menen de ondertekenaars van het manifest. Ook is het verzamelen van biometrische gegevens van mensen die geen Europees paspoort hebben in strijd met het evenredigheidsbeginsel.



Heropening landsgrenzen

De Spaanse regering heeft een budget van € 4,1 miljoen euro uitgetrokken om de 'slimme grensovergang' te ontwikkelen. In 2019 werd gestart met de aanleg van het nieuwe systeem maar door de sluiting van de landsgrenzen met Marokko kon deze lange tijd niet worden uitgerold. Na meer dan twee jaar zijn de landsgrenzen begin deze maand heropend, in eerste instantie enkel voor EU-ingezetenen en dinsdag 31 mei ook voor Marokkaanse arbeiders.

De autoriteiten in Ceuta gaan het systeem inzetten om Marokkaanse arbeiders strenger te controleren op naleving van de visumvoorwaarden en werkvergunningen. Het nieuwe systeem registreert feilloos hoe vaak en wanneer een persoon de grens oversteekt en kan daarbij onderscheid maken tussen burgers van de Europese Unie (EU) en die van Marokko. Met ingang van dinsdag moeten arbeiders die de Spaanse exclave betreden dezelfde dag vertrekken. Overtreders riskeren een toegangsverbod.

Het is voor een grote groep Marokkaanse arbeiders nooit toegestaan geweest om te overnachten in Ceuta maar door een gebrek aan handhavingsmiddelen werden overnachtingen in het verleden oogluikend toegestaan.

