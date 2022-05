Israëlische extremisten houden provocerende vlaggenmars door bezet Oost-Jeruzalem

De stormloop van zo'n 25.000 radicale Israëliërs door de Oude Stad van Jeruzalem is ontaardt in rellen.

Israëliërs riepen "dood aan de Arabieren" terwijl ze door de straten van de Oude Stad liepen, zwaaiend met Israëlische vlaggen. Ook werd de moord op Al Jazeera journaliste Shireen Abu Akleh verheerlijkt en werden Palestijnse omstanders belaagd met traangas.

Vooral extreemjoodse mannen namen deel aan de omstreden vlaggenparade, waarmee Israëliërs vieren dat ze 55 jaar geleden het oostelijke deel van de stad veroverden bij een oorlog met Arabische buurlanden. Op de bezette Westoever vielen vandaag bij gewelddadigheden 140 gewonden, voornamelijk Palestijnen, meldt hulporganisatie Rode Halve Maan.

De vlaggenmars, die dwars door de islamitische wijk van Jeruzalem liep, is in Palestijnse ogen een provocatie, en komt ten tijde van toenemende provocaties door Israëliërs. Uit vrees voor escalatie werd de Israëlische politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De agenten waren er niet om gewelddadige Israëliërs in bedwang te houden maar om Palestijnen weg te sturen van de marsroute. Wie daar geen gehoor aan gaf, werd opgepakt.



Deelnemers aan de mars gooiden stenen naar woningen in de Palestijnse wijk Sheikh Jarrah, schrijft het Palestijnse persbureau Wafa op basis van ooggetuigen. De Palestijnse autoriteiten hebben de mars veroordeeld, net als het naburige Jordanië.

In Jeruzalem waren in de ochtend al gewelddadigheden rond de al-Aqsa-moskee. Op de bezette Westelijke Jordaanoever in totaal 140 gewonden, meldt Al Jazeera op basis van hulporganisatie Rode Halve Maan. Achttien van hen zouden onder vuur zijn genomen door Israëlische bezettingstroepen.



Bij de al-Aqsa-moskee braken vanochtend ongeregeldheden uit tussen de Israëlische bezettingstroepen en Palestijnen. Israëlische agenten vuurden rubberkogels af op Palestijnse demonstranten in een poging ze uiteen te drijven.

Ook heeft het Israëlische leger Palestijnen opgesloten in de moskee. Volgens de Israëliërs barricadeerden de Palestijnen zelf de deuren van de moskee en gooiden ze stenen naar de agenten daarbuiten.



De botsingen volgden op provocaties door nationalistische Israëliërs, die het terrein van de moskee bestormeden. Sommigen zouden hebben geprobeerd te bidden bij de moskee. De Tempelberg waarop de moskee ligt, is in het jodendom de heiligste plaats.

In de aanloop naar de omstreden vlaggenmars waarschuwde de Palestijnse verzetsbeweging Hamas met vergeldingsacties als de Israëlische regering de gewelddadige mars zou toestaan. "Ze kunnen een oorlog en een escalatie voorkomen als ze deze waanzin tegenhouden", aldus een woordvoerder van de organisatie.



De Israëlische regering wilde echter geen concessies doen en gaf de organisatoren van de mars toestemming om door de Arabische wijk naar de Klaagmuur te lopen in het hart van de Oude Stad. "We houden elke mars die we willen in onze hoofdstad", zei de Israëlische defensieminister vrijdag.

Israël ziet de hele stad Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad, een claim die door slechts een handvol landen wordt erkend.

© MAROKKO.NL 2022