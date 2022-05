Olieboycot jaagt prijzen de hoogte in, oliebranche voorspelt 200 dollar per vat

Olie wordt hoe dan ook duurder door een olieboycot van de Europese Unie tegen Rusland.

Dat land heeft zijn olie-export zo sterk ingericht op Europa als afzetmarkt dat het voor de Russen niet gemakkelijk zal zijn om net zulke grote volumes te slijten in andere delen van de wereld. Daardoor valt een deel aan olie weg op de wereldmarkt waardoor de prijzen verder zullen stijgen, verwacht de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

"Ga er maar vanuit dat het duurder wordt. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar er zijn meerdere reële scenario’s dat de prijs voor een vat olie verder stijgt naar 200 dollar", zegt een woordvoerder van de VNPI. Nu koerst een vat Brentolie, maatgevend voor aardolieprijzen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, nog rond de 124 dollar.

Onder andere door een gebrek aan geschikte schepen is het voor Rusland moeilijk om alle olie die niet naar Europa gaat te slijten in landen zonder sancties, met India en China als voornaamste markten. Een belangrijke vraag voor de olie-industrie is hoe groot dat wegvallende deel zal zijn, aldus de zegsman van de VNPI.



Nieuwe sancties

Voor het verleggen van de Europese olie-import uit andere delen van de wereld, zoals het Midden-Oosten, de VS of Nigeria, zijn de obstakels in Nederland minder groot. Dat komt omdat er met de havens in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen in België veel mogelijkheden zijn om verschillende olietankers te laten aanmeren.



Voor de in Nederland actieve oliebedrijven is het volgens de belangenvereniging voor de oliesector vooral de vraag welke contracten of deals ze achter de hand hebben om buiten Rusland olie te importeren, maar dit zijn strikte bedrijfsgeheimen.

Wel is bekend dat de grote raffinaderijen van Shell, BP en ExxonMobil in het gebied rond Rotterdam zijn gestopt met het verwerken van Russische olie. Daar komen bij het ingaan van de nieuwe sancties nieuwe partijen bij die ook meedingen naar partijen olie uit andere delen van de wereld.

De VNPI verwacht dat de hogere prijzen uiteindelijk kunnen worden doorberekend aan vervoerders en de industrie, wat uiteindelijk neerkomt bij de consument. "Oorlog is nooit gratis. We vinden de gevolgen allemachtig vervelend, maar we steunen het volledig dat we Rusland hard raken in zijn verdienmodel."

