Wereldgezondheidsorganisatie: uitbraak apenpokken al midden april

Uit onderzoek naar apenpokkengevallen blijkt dat de uitbraak in Europa al zeker sinds midden april aan de gang is.

Dat zegt de Belgische arts Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het opheffen van coronamaatregelen voor reizen en evenementen heeft de verspreiding in de hand gewerkt. De eerste besmetting met apenpokken werd begin mei in Engeland vastgesteld. Inmiddels zijn er in Europa honderden gevallen gemeld en is de virusziekte ook in Nederland opgedoken.

Uit de geregistreerde gevallen blijkt dat de apenpokken momenteel overgedragen worden "langs sociale netwerken die verbonden zijn door seksuele activiteit, waarbij voornamelijk mannen die seks hebben met mannen betrokken zijn", aldus Kluge. De arts benadrukt dat apenpokken worden veroorzaakt door een virus dat geen onderscheid maakt tussen mensen en dus zich niet op een bepaalde groep richt.



Het is niet duidelijk of de verspreiding van het apenpokkenvirus volledig ingedamd kan worden, zegt Kluge. Hoewel een vaccin en een specifieke behandeling voor apenpokken zijn goedgekeurd, zijn die nog niet op grote schaal beschikbaar.

Daarom moet de overdracht van mens op mens zo veel mogelijk worden gestopt, vindt de arts.

© ANP 2022