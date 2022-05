Marokko: roken veroorzaakte 12.800 doden in 2019

Ter gelegenheid van Werelddag zonde Tabak is het zorgministerie vandaag gestart met een nieuwe anti-rook-campagne.

Doel van de campagne is om mensen bewust te maken van de gevaren van roken en de impact ervan op het milieu.

"Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte en ziekte", meldt het Ministerie van Volksgezondheid. 13,4 procent van de volwassen in Marokko rookt; 26,9 procent van de mannen en 0,4 procent van de vrouwen. Onder jongeren is het aandeel rokers 6 procent. Bovendien wordt ongeveer 36 procent van de bevolking blootgesteld aan passief roken op de werkplek en openbare plaatsen.

Volgens resultaten van een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van roken in Marokko, uitgevoerd in 2021, was tabak in 2019 verantwoordelijk voor 74.000 voorkomende gevallen van hartziekte en 4.227 nieuwe jaarlijkse gevallen van longkanker. In 2019 zijn 12.800 mensen voortijdig overleden aan de gevolgen van roken.



Vijf miljard DH

De jaarlijkse economische kosten van tabak in Marokko bedragen meer dan 5 miljard DH (€ 472 miljoen), oftewel 8,5 procent van de totale gezondheidsuitgaven en 0,45 procent van het BBP. Het cijfer is opgemaakt uit de directe medische kosten, het sterftecijfer en het productiviteitsverlies als gevolg van het sterftecijfer.

Het zorgministerie benadrukt het belang van de maatschappelijke strijd tegen tabak en focust zich op twee hoofddoelen; voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het bieden van voldoende ondersteuning en begeleiding bij het stoppen met roken. Ook pleit het ministerie om het aandeel rookvrije ruimtes aanzienlijk te vergroten.



