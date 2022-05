Marhaba 2022: meer politieagenten naar Melilla

De autoriteiten in Melilla bereiden zich voor op de start van de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba en vergroten de politiebezetting in de Spaanse exclave.

Als voorbereiding op de komst van Marokkaanse diaspora wordt het aantal agenten in Melilla vergroot van 33 naar 53, meldt regeringsafgevaardigde Sabrina Moh maandag.

De extra agenten komen bovenop de 45 agenten van de politie-interventie-eenheid (UIP) die eerder al in de stad zijn aangekomen. In 2019 vervoerden de veerboten die Almería met Melilla verbinden 333.367 passagiers, het overgrote deel waren Marokkanen die woonachtig zijn in Europa.

Na meer dan twee jaar sluiting werden de grenzen van Ceuta en Melilla met Marokko twee weken geleden heropend. De overgangen gingen in 2019 deels op slot. Na de uitbraak van het coronavirus gingen de grenzen begin 2020 volledig op slot en door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid bleven de landsgrenzen langer dicht.



Marokko en Spanje hervatten in april de veerdiensten tussen de twee landen en dat is goed nieuws voor Marokkaanse diaspora. Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land.

Het aantal zoekopdrachten naar veerboten tussen Spanje en Marokko was een week na de hervatting meer dan verdrievoudigd.

