Aantal taxi's in Marokko opgelopen tot meer dan 77.000

Het aantal taxi's in Marokko is opgelopen tot 77.100 en die worden bestuurd door ongeveer 150.000 professionele chauffeurs.

Het land telt 44.600 kleine en 32.500 grote taxi'sm zei minister Abdelouafi Laftit (Binnenlandse Zaken) maandag tijdens de mondelinge vragensessie in de Tweede Kamer. Laftit onthulde dat de overheidssubsidies die in 2013 in het leven werden geroepen hebben bijgedragen aan de vernieuwing van 56.000 taxi's.

De minister onthulde maandag een actieplan om de sector te ontwikkelen. Laftit wil de taxibranche de regulariseren en de dienstverlening professionaliseren. Hij verwees onder meer naar de nieuwe voorwaarden voor de taxivergunning en de verplichte trainingen voor taxichauffeurs.

Om meer overzicht te krijgen over het aantal actieve taxivergunningen en taxichauffeurs zijn onlangs nieuwe voorschriften opgesteld die er voor moeten zorgen dat ongebruikte vergunningen ongeldig worden.



Ook wordt het moeilijker voor actieve vergunninghouders om een nieuwe vergunning aan te vragen en wordt het aantal chauffeurs per vergunning beperkt.

Bovendien moet het aanscherpen van de voorwaarden voor het aanvragen van nieuwe vergunningen de wildgroei aan taxivergunningen een halt toeroepen.

© MAROKKO.NL 2022