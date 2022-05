Minister Bourita onthult plan voor Marhaba 2022

Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita presenteerde maandag in de Tweede Kamer de stappen die zijn ministerie neemt in het kader van Marhaba 2022.

De autoriteiten in Marokko verwachten komend zomerseizoen veel MRE's te ontvangen en nemen maatregelen om de zomervakantiecampagne in goede banen te leiden.

Tijdens Marhaba maken dagelijks 35.000 mensen en 4.500 voertuigen de oversteek tussen Spanje en Marokko. Om de diaspora bij te staan worden het aantal consulaire diensten uitgebreid. Consulaten in Nederland, België, Spanje, Frankrijk en Italië ontvangen meer personeel, de openingstijden zullen worden verruimd en er worden mobiele consulaten opgezet in belangrijk transithavens.

Gedurende de drukste dagen van het hoofdseizoen steken dagelijks meer dan 66.000 mensen en 17.000 voertuigen de zeestraat over. Voor het vlootplan worden in totaal 32 veerboten ingezet op alle trajecten die Frankrijk, Italië en Spanje verbinden met Marokko. De veerboten hebben een gezamenlijke wekelijkse capaciteit van ongeveer 478.000 passagiers en 123.000 voertuigen.



Het aantal vluchten zal worden uitgebreid alsook het aantal vlieglijnen op populaire trajecten. Het aantal gemachtigde busvervoerders wordt vergroot.

De regering heeft 200 miljoen DH (€ 19 miljoen) vrijgemaakt voor het renoveren van havens, het overgrote deel (157 miljoen DH, € 14,8 miljoen) is gestoken in de haven Tanger-Med.



Stichting Mohammed V heeft in opdracht van de koning een speciaal plan opgesteld om een twintigtal opvangcentra te moderniseren; veertien in Marokko en zes in het buitenland. Daarnaast werden 1.200 gekwalificeerde en gespecialiseerde hulpverleners gemobiliseerd; waaronder 300 zorgmedewerkers, 800 maatschappelijk werkers en 100 vrijwilligers.

Grensdoorlaatposten worden gemoderniseerd en uitgerust met elektronische detectiemiddelen en scanners. Ook ontvangen douane-, rijks- en hulptroepen meer personeel.

