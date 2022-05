Eerste vrijhandelsovereenkomst tussen Israël en Arabisch land

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben dinsdag een vrijhandelsovereenkomst ondertekend.

De twee landen gingen vorige maand al akkoord met de inhoud van het vrijhandelsakkoord, het eerste tussen Israël en een Arabisch land.

"Gefeliciteerd", tweette de Israëlische ambassadeur in de Emiraten, Amir Hayek. De overeenkomst schrapt de douanerechten voor 96 procent van de producten die tussen de twee landen worden verhandeld. In 2021 was de onderlinge handel tussen de Emiraten en de Joodse staat goed voor 900 miljoen dollar (814,4 miljoen euro), blijkt uit Israëlische cijfers.

Israël en de Emiraten hadden in 2020 hun diplomatieke betrekkingen genormaliseerd. Ook Bahrein deed dat in september 2020, in het kader van een reeks akkoorden onderhandeld met de Verenigde Staten, onder toenmalig Amerikaans president Donald Trump. Intussen zijn ook Marokko en Soedan gevolgd. Voorheen hadden slechts twee Arabische staten, buurlanden Egypte en Jordanië, diplomatieke betrekkingen met het land.



De ondertekening van de overeenkomst komt twee dagen na de Vlaggenmars in Jeruzalem. Zo'n 25.000 radicale Israëliërs liepen zondag door de straten van de Oude Stad, zwaaiend met Israëlische vlaggen. Israëliërs riepen "dood aan de Arabieren". Ook werd de moord op Al Jazeera journaliste Shireen Abu Akleh verheerlijkt en werden Palestijnse omstanders belaagd met traangas.

Vooral extreemjoodse mannen namen deel aan de omstreden vlaggenparade, waarmee Israëliërs vieren dat ze 55 jaar geleden het oostelijke deel van de stad veroverden bij een oorlog met Arabische buurlanden. Op de bezette Westoever vielen zondag bij gewelddadigheden 140 gewonden, voornamelijk Palestijnen.

