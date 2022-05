Israëlische TV-zender i24News opent twee kantoren in Marokko

De Israëlische nieuwszender i24NEWS heeft dinsdag twee kantoren geopend in Marokko.

De twee vestigingen in Rabat en Casablanca werden maandagavond in aanwezigheid van 500 gasten feestelijk ingehuldigd.

i24news is een in Israël gevestigde internationale 24-uurs nieuws- en actualiteitenzender in Jaffa Port, Tel Aviv, Israël. Het bedrijf biedt content in het Frans, Engels en Arabisch.

Met de twee vestigingen in Marokko is i24news het eerste Israëlische mediabedrijf dat vanuit Marokko opereert. De komst van het bedrijf werd in januari aangekondigd. Het bedrijf liet in juni 2021 weten een vestiging in de Emiraten te zullen openen. De groeiambities van het bedrijf lijken te zijn versneld door de normalisering tussen Israël en de Emiraten en Marokko.



"Zelfs vóór de ondertekening van de normalisatieovereenkomsten tussen Israël en Marokko hebben we gezien dat onze zender een trouw publiek heeft in Marokko", zei de CEO van Altice, het moederbedrijf van i24News, Patrick Drahy.

Het Marokkaanse publiek van i24news is volgens Drahy "zeer actief" op sociale netwerken. Met de komst naar Marokko zal het bedrijf in staat zijn "met meer diepgang" verslag te doen voor en over het land.

