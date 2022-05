Israël overweegt Egyptische eilanden over te dragen aan Saoedi-Arabië om betrekkingen te normaliseren

Israël overweegt om toestemming te geven voor de overdracht van twee Egyptische eilanden aan Saoedi-Arabië.

Dat meldt de Israëlische pers. Israël hoopt daarmee de kans op diplomatieke banden met Saoedi-Arabië te vergroten.

Het nieuws komt op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan Saoedi-Arabië overweegt volgende maand, tijdens een reis naar het Midden-Oosten die ook een stop in Israël zal omvatten.

De deal, die overigens door het Witte Huis wordt opgesteld, richt zich op de overdracht van de twee Egyptische eilanden Tiran en Sanafir in de Rode Zee. In 2017 kwamen Egypte en Saoedi-Arabië overeen dat de eilanden zouden worden teruggegeven aan Riyad, een stap die werd goedgekeurd door het Egyptische parlement en het Hooggerechtshof. Maar de overdacht vereist ook Israëlische goedkeuring als gevolg van de voorwaarden van het Israëlisch-Egyptische vredesverdrag van 1979.



In afwachting van een Egyptisch-Saoedische overeenkomst gaf Israël stilzwijgend toestemming. Gewacht werd op multinationale waarnemers die onder leiding van de Verenigde Staten (VS) toezicht zouden houden op de eilanden zodat Israël er zeker van is dat schepen nog steeds de Israëlische havenstad Eilat kunnen bereiken. De overeenkomst liep de afgelopen vier jaar vast omdat problemen met de definitieve status van de eilanden onopgelost bleven.

Betrekkingen

Israël en Saoedi-Arabië voeren al jaren geheime gesprekken over diplomatieke, veiligheids- en zakelijke aangelegenheden. Hoge Israëlische functionarissen, voornamelijk gerelateerd aan defensiekwesties, bezoeken het koninkrijk van tijd tot tijd. Saoedi-Arabië staat echter niet te popelen om de betrekkingen te formaliseren, voornamelijk vanwege het Israëlisch-Palestijnse conflict.



De VS legden een "boycot" op aan kroonprins Mohammed bin Salman, vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Ze schortten een aantal van de onderwerpen op die door de twee landen werden besproken.

Vermoedt wordt dat de Amerikanen hun betrekkingen met de Saoediërs willen herstellen, vooral ten tijde van de wereldwijde energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de inspanningen van Iran om de hoeveelheid olie die het verkoopt te verhogen.



Tiran en Sanafir

Egypte kondigde aan dat het de twee eilanden in april 2016 zou overdragen aan Saoedi-Arabië. Voor elke ontwikkeling op de eilanden is de toestemming van Israël vereist. Tiran en Sanafir stonden tot 1950 onder Saoedische heerschappij, toen Riyad ze aan Egypte overdroeg uit angst voor de Israëlische bezettingsdrang.



Israël veroverde de eilanden in 1956, maar gaf ze vier maanden later terug aan Egypte. Elk geschil over het vredesakkoord tussen Israël en Egypte zou volgens de overeenkomst moeten worden beslecht door onderhandelingen tussen de twee landen.

Egypte blokkeerde in 1967 de zeestraat voor Israëlisch verkeer, een daad die mede zorgde voor de uitbraak van de Zesdaagse Oorlog. Israël veroverde de eilanden opnieuw, om ze samen met de helft van het Sinaï-schiereiland terug te geven in april 1982, drie jaar na de ondertekening van het vredesverdrag.



Vredesinitiatief

Israël hoopt dat de Amerikaanse toenadering de Saoedische betrekkingen met Israël openlijker maakt, zelfs als deze niet geformaliseerd worden. Het Islamitische koninkrijk heeft echter meermaals aangegeven de betrekkingen te zullen normaliseren zodra de Joodse staat akkoord gaat met het voorstel van het Vredesinitiatief.

Het Arabisch Vredesinitiatief werd in maart 2002 in Beiroet door 22 landen van de Arabische Liga aangenomen en behelst normalisering van de betrekkingen tussen Israël en 57 islamitische landen mits Israël akkoord gaat met een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, de terugkeer naar de grenzen van 1967 en het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

© MAROKKO.NL 2022