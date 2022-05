Israël nog onduidelijk over Sahara-standpunt

Ruim anderhalf jaar nadat Marokko de betrekkingen met Israël formaliseerde weigeren Israëlische diplomaten nog steeds om zich uit te laten over de Sahara-kwestie.

Het hoofd van het Israëlische verbindingsbureau in Rabat, David Govrin, weigerde onlangs zich uit te laten over het onderwerp.

Toen bij op een forum in Casablanca werd Govrin gevraagd naar de inspanningen van Israël om Marokko te ondersteunen in de soevereiniteitskwestie, antwoorde hij dat de leiders van de twee landen de kwestie spoedig zullen bespreken.

Het is niet de eerste keer dan Govrin weigert zich uit te laten over het onderwerp. Tegenover de Spaanse pers gaf hij aan dat Israël "elke vreedzame oplossing in geschillen ondersteunt", zonder zich verder uit te laten over het standpunt van Tel Aviv.



Als antwoord op een eerdere vraag of de betrekkingen tussen Marokko en Israël onafhankelijk zijn van het Amerikaanse standpunt over de Sahara, antwoordde Govrin dat de betrekkingen tussen Marokko en Israël "historische, culturele en sociale wortels" hebben en dat Israël zich om die reden enkel richt op het "consolideren van de bilaterale betrekkingen", ondanks dat de Amerikanen een cruciale rol speelden in de totstandkoming van de normalisering.

Ook weigerde Govrin antwoord te geven toen hij werd gevraagd naar de vijandige inspanningen van buurland Algerije en hun steun aan het separatistische Polisario-Front. Volgens Saoedische bemiddelaars vormen de Marokkaans-Israëlische betrekkingen het grootste obstakel voor een eventuele verzoening tussen Marokko en Algerije.

Algerijnse leiders zijn er van overtuigd dat de Israëliërs door de samenwerking met Marokko een grotere bedreiging vormen voor de territoriale integriteit van hun land, regionale spanning kunnen aanwakkeren of zelfs het land kunnen binnenvallen.

