Surinaamse minister op de vingers getikt wegens plan voor ambassade in Jeruzalem

Het omstreden plan van Suriname om een ambassade te openen in Jeruzalem wordt in eigen land fors bekritiseerd.

De Surinaamse Minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, presenteerde het voornemen gisteren als een voldongen feit maar volgens vicepresident Ronnie Brunswijk is er nog geen regeringsbesluit.

Volgens persbureau ANP ziet de Surinaamse regering zelfs af van het openen van een ambassade in het door Israël bezette Jeruzalem. "Ik zal op korte termijn met tekst en uitleg komen", zegt minister Ramdin in een reactie aan de NOS. Hij laat in het midden wat de status van het plan is.

Een partijgenoot van Ramdin dreigde vandaag uit de fractie te stappen als het land de omstreden plannen doorzet. Ook door de Surinaamse Islamitische Vereniging is verontwaardigd gereageerd, die vraagt de regering het voornemen "in ernstige heroverweging te nemen". Zo'n 20 procent van de Surinaamse bevolking is moslim.



Voorzitter van het parlement Marinus Bee (ABOP) kreeg applaus toen hij aangaf niet te willen dat er een ambassade komt in Jeruzalem. "We weten wat de consequenties zijn.". Vicepresident Brunswijk, eveneens ABOP-lid, bracht de gemoederen tot bedaren door te zeggen dat het plan niet rond is. Suriname houdt wel degelijk rekening met de gevoelens van diverse religieuze groepen, zei hij volgens Starnieuws.

Voordat Ramdin in Israël arriveerde was hij in Marokko om een ambassade en een consulaat te openen in Rabat en het Zuid-Marokkaanse Dakhla. Zodra Ramdin terug is in Suriname wordt er duidelijkheid verwacht. "We willen de functionele, technische en commerciële samenwerking met Israël versterken. Er moet niet emotioneel op gereageerd worden, we moeten nuchter blijven", zei Ramdin gisteren.



Hoofdstad Palestina

Een ambassade in Jeruzalem ligt internationaal gevoelig omdat de status van de historische stad omstreden is. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël het oostelijke stadsdeel maar tegenwoordig beschouwt de zionstaat heel Jeruzalem als Israëlisch grondgebied en als de "eeuwige en ondeelbare hoofdstad" van het land. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

Tot nu toe hebben alleen de Verenigde Staten, Guatemala, Honduras en Kosovo een ambassade in Jeruzalem. De aankondiging van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël leidde in 2017 wereldwijd tot verontwaardiging en tot woedende reacties in het Midden-Oosten. De Nederlandse ambassade is sinds 1980 gevestigd in een buitenwijk van Tel Aviv. Er zijn geen plannen voor een verhuizing.

