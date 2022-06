Rusland juicht oliesamenwerking met Saoedi-Arabië toe

Saoedi-Arabië en Rusland lijken tevreden over de samenwerking tussen de landen op het vlak van de olie-industrie.

Beide landen zetten eerder hun handtekening onder een pakket maatregelen om de prijzen van olie te stutten samen met de landen van oliekartel OPEC en andere bondgenoten als Kazachstan (OPEC+).

De Russische minister van Buitenlandse Zaken is op bezoek in Saoedi-Arabië. Anders dan veel andere landen heeft Saoedi-Arabië zijn handelsbetrekkingen met Rusland nog niet bevroren vanwege de Russische inval in Oekraïne. Moskou staat wel onder toenemende druk van onder andere de Verenigde Staten en Europa vanwege de invasie. Andere olie-exporterende Golfstaten hielden hun banden met Moskou ook in stand en sloten zich niet aan bij de aan Rusland opgelegde sancties.

Lavrov en zijn Saoedische collega, prins Faisal bin Farhan, "prezen het niveau van samenwerking op OPEC+-niveau," zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Daarbij werd gewezen op het "stabiliserende effect dat de nauwe coördinatie" tussen Rusland en Saoedi-Arabië "op dit strategisch belangrijke gebied heeft op de mondiale markt voor koolwaterstoffen", zo valt te lezen.



Opvoeren olieproductie

Lavrov heeft donderdag een ontmoeting met collega's uit de hele regio op een bijeenkomst van de zes landen tellende Gulf Cooperation Council. De GCC omvat naast Saoedi-Arabië de belangrijkste OPEC-leden, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit.

De OPEC+ voert de olieproductie momenteel wel geleidelijk aan op. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen westerse landen hun afhankelijkheid van Russische olie tegengaan. Dat heeft geleid tot hogere prijzen. Mogelijk dat de beperkingen van de productie daarom eerder worden opgeheven. Volgens de nu geldende afspraken vervallen de beperkingen pas na september.

© ANP 2022