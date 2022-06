Fnideq: arbeiders demonstreren tegen visumvoorwaarden Ceuta

Honderd Marokkaanse arbeiders kwamen dinsdag in Fnideq bijeen om te protesteren tegen de nieuwe visumvoorwaarden om Ceuta te mogen betreden.

Het protest viel samen met de tweede fase van de heropening van de grens van de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla met Marokko.

Na meer dan twee jaar sluiting zijn de grenzen van Ceuta en Melilla met Marokko twee weken geleden heropend. De toegang tot de grensovergangen werd in 2019 beperkt maar door de coronapandemie gingen de grenzen begin 2020 volledig op slot en door de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid bleven ze langer dicht.

Bij de heropening twee weken geleden waren de grensovergangen in eerste instantie enkel toegankelijk zijn voor ingezetenen van de Europese Unie (EU) en voor personen die bevoegd zijn om binnen het Schengengebied te reizen.



Sinds maandag 31 mei zijn ook Marokkaanse arbeiders weer welkom in de twee stadsexclaves maar door nieuwe regels moeten de werknemers behalve een geldige arbeidsovereenkomst nu ook een speciale visum aanvragen. Volgens schattingen van de Spaanse autoriteiten hebben slechts 230 personen (150 in Ceuta en 80 in Melilla) de zaken op orde en een visum op zak.

Voordat de grenzen in maart 2020 dichtgingen hadden 4.252 Marokkanen een arbeidsovereenkomst en vanwege de visumvrijstelling voor inwoners van nabijgelegen regio's konden duizenden anderen, voornamelijk dagloners, de Spaanse exclaves betreden om te werken. Die visumvrijstelling voor inwoners uit bijvoorbeeld Tetouan en Nador is sinds de grensheropening opgeschort.

