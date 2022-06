Marhaba 2022: Marokkaanse douane versoepelt regels voor tijdelijke invoer voertuigen

Als voorbereiding op de start van het zomerseizoen en welkomstcampagne Marhaba heeft de Marokkaanse douane (ADII) de regels voor tijdelijke invoer (AT) van voertuigen versoepeld.

Zo wordt de geldigheidsperiode van de tijdelijke invoer automatisch verlengd tot eind dit jaar indien de geldigheid in 2020, 2021 of 2022 is of zou verstrijken.

Familieleden van de houder van de AT-kaart hebben geen machtiging meer nodig om te mogen rijden in het voertuig. Ook wordt het makkelijker voor MRE's van 60 jaar en ouder om een voertuig in te voeren omdat het kentekenbewijs niet meer op naam hoeft te staan van de begunstigde. Een overdrachtsdocument is afdoende.

De AT-kaart kan worden overgedragen indien begunstigde de eigenaar is van het voertuig en bij verlies van de AT-kaart kan een duplicaat worden aangevraagd zonder dat er aangifte hoeft te worden gedaan bij de autoriteiten.



Bovendien herinnert de douane aan de meldplicht voor internationale reizigers die geldbedragen van 100.000 DH (€ 9.600) meenemen. Iedereen die met meer dan 100.000 DH aan geld, waardepapieren en/of waardedragers de grens oversteekt is voortaan wettelijk verplicht dit te melden.

De verklaring van de douane kwam met een bijlage waarin alle douaneverplichtingen waar MRE's aan moeten voldoen, worden samengevat. De volledige verklaring van de douane is hier te downloaden.

© MAROKKO.NL 2022