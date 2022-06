Tanger: leraar koranschool opgepakt na beelden van kindermishandeling (video)

De politie in Tanger heeft dinsdag een 44-jarige leraar opgepakt wegens het opzettelijk mishandelen van minderjarige leerlingen van een koranschool.

De arrestatie volgt nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe leerlingen van een koranschool in de wijk Bab Taza worden geslagen.

LET OP: BEELDEN KUNNEN SCHOKKEND ZIJN:



De leraar wordt geholpen door zijn assistent die de kinderen vasthoudt terwijl de leraar de kinderen met een stok op de benen en voeten slaat. De politie heeft de verdachte in hechtenis genomen in afwachting van verder onderzoek in de zaak.

De lijfstraf wordt 'falaqa' genoemd en werd in het verleden gebruikt om leerlingen te straffen, vooral op koranscholen. Marokko heeft in 1999 het gebruik van fysiek geweld tegen leerlingen strafbaar gesteld.

Toenmalig onderwijsminister Ismail El Alaoui drong er bij leraren op aan om alle vormen van fysiek of psychologisch geweld te mijden.

© MAROKKO.NL 2022