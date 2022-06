Marokko: inkomsten uit toerisme naderen cijfers uit 2019

De omzet van de Marokkaanse toerismebranche is in april van dit jaar weer toegenomen en nadert het niveau van het pre-pandemische 2019.

In april bedroegen de toeristeninkomsten 4,913 miljoen DH, vergeleken met 6,470 miljoen DH in april 2019. Het verschil kan onder meer worden verklaard doordat de vastenmaand ramadan dit jaar in april viel.

In de eerste twee maanden na de hervatting van het internationaal vliegverkeer bedroeg de omzet 11,2 miljoen, tegenover 12,4 miljoen DH in dezelfde periode in 2019. Het verschil is slechts 10 procent.

De heropening van de grenzen en de hervatting van vluchten zorgde ook voor een verhoogde reislust onder Marokkanen. De inkomsten uit binnenlandse toerisme is in de eerste vier maanden van dit jaar opgelopen tot 4,22 miljoen DH.

Het handelsoverschot op de inkomsten uit toerisme, het belangrijkste onderdeel van de handel in diensten, noteerde eind april 10,403 miljoen DH in het zwart.

