Amerikaanse blogger verbaast zich over lage ziekenhuisrekening van €30 in Marokko

De Amerikaanse influencer Christian Grossi deelde zijn ervaring met een ziekenhuis in Marokko en zegt verbaasd te zijn over de lage rekening voor zijn ziekenhuisopname.

De 23-jarige Grossi heeft zijn volledige reis door Marrakech en Fes gedocumenteerd op zijn TikTok- en Instagram-accounts.

Hij deelde ook zijn recente ziekenhuisopname nadat hij in Marokko onwel werd door voedselvergiftiging. Grossi was op straat flauwgevallen en werd door enkele voorbijgangers naar het ziekenhuis gebracht.

De blogger was verbijsterd nadat hij aan het einde van zijn ziekenhuisbezoek slechts 307 DH (€ 30) moest aftikken, een uiterst betaalbare rekening in vergelijking met de dure gezondheidszorg in de Verenigde Staten (VS).

"Ik werd meteen opgenomen op de eerste hulp en ik was aangesloten op twee afzonderlijke IV's met antibiotica en medicijnen tegen misselijkheid", legde Grossi uit. De blogger werd de volgende ochtend wakker en voelde zich beter en klaar om te worden ontslagen. Omdat hij geen ziektekostenverzekering had maakte hij grote zorgen over de ziekenhuisrekening.



"Ze geven me de rekening van hoeveel een nacht op de eerste hulp en vier afzonderlijke medicijnen kosten, en het kwam uit op 31 Amerikaanse dollar," zei hij verbijsterd, "maar HOE was het slechts $ 31!".

De TikTok-video werd ruim twee miljoen keer bekeken en zorgde voor duizenden reacties waarin volgers zich uitspraken over het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem, één van de duurste ter wereld.

