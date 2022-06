Akhannouch in Rotterdam: geen partnerschap met Marokko als Sahara wordt uitgesloten

Marokko zal geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten sluiten als de zuidelijke provincies van het land bewust worden uitgesloten.

Volgens premier Akhannouch heeft Marokko een "krachtig standpunt" ingenomen over de Sahara en wordt daar niet meer van afgeweken bij het ontwikkelen van bilaterale relaties.

Dat is de boodschap die premier Aziz Akhannouch dinsdag in Rotterdam overbracht tijdens zijn toespraak op het congres van de Europese Volkspartij (EVP), een Europese politieke partij van christendemocratische en conservatieve partijen. In het Europees Parlement vormt de EVP de grootste fractie.

Akhannouch was aanwezig namens zijn partij, de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI). Ook partijgenoten Mohamed Aujjar, Amina Benkhadra en Minister van Financiën Nadia Fettah-Alaoui waren aanwezig. De deelname van de regeringspartij is bedoeld om de betrekkingen tussen nationale politieke partijen en hun internationale tegenhangers te consolideren.



Troonrede Groene Mars

Het standpunt van de premier ligt in lijn met de wens van koning Mohammed VI die tijdens de troonrede in november aangaf dat over de Sahara niet valt te onderhandelen en dat geen nieuwe overeenkomsten zullen worden gesloten als de Sahara wordt uitgesloten.

Het Marokkaanse karakter van de Sahara is een "onbetwist feit" en Rabat verwacht van partners en bevriende landen gedurfdere en duidelijkere standpunten.



Autonomieplan

Nederland is één van de landen die zich heeft uitgesproken voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara. Buitenlandminister Wopke Hoekstra was vorige maand in Marrakech voor deelname aan de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie.

De Nederlandse diplomaat omschreef de Sahara-plannen van Rabat als een "serieuze en geloofwaardige" bijdrage aan het door de VN geleide politieke proces voor het vinden van een oplossing voor het decennialange geschil over de Westelijke Sahara.



In december vorig jaar schaarde ook Duitsland zich achter de voorstellen van Marokko en in maart ging ook zwaargewicht Spanje overstag.

Akhannouch heeft in Den Haag ook een ontmoeting gehad met premier Mark Rutte. De twee spraken af om de onderlinge betrekkingen te intensiveren en de samenwerking op verschillende gebieden te versterken.

