WHO: meer dan twee derde wereldbevolking heeft corona-antistoffen

Meer dan twee derde van de wereldbevolking had in oktober vorig jaar antistoffen tegen het coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dat bekent dat deze groep mensen gevaccineerd tegen of besmet met het coronavirus is geweest. In februari 2021 lag het percentage wereldburgers met antistoffen nog rond de 16 procent. De WHO berekende het aantal mensen dat vorig najaar antistoffen had op basis van schattingen en benadrukt dat de Omicronvariant van het coronavirus zich sindsdien snel over de wereld heeft verspreid. Daardoor ligt het percentage mensen met antistoffen inmiddels vermoedelijk hoger. Vooral veel twintigers zouden antistoffen hebben. Onder kinderen jonger dan 9 jaar oud en mensen die ouder zijn dan 60, ligt het percentage lager. Hoewel de cijfers volgens de WHO laten zien dat de wereld steeds weerbaarder wordt tegen het coronavirus, roept de organisatie landen nog steeds op om in te blijven zetten op vaccinaties. Deze bieden betere bescherming dan een eerdere besmetting.

De WHO meldde vorige maand dat door de coronapandemie wereldwijd zo'n 15 miljoen meer mensen zijn overleden dan zonder de virusuitbraak het geval zou zijn geweest. In Europa zijn meer dan 2 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van het virus, in de Verenigde Staten zijn dat er ruim 1 miljoen. © ANP 2022