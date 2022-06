Marokko meldt eerste geval van apenpokkenvirus

Het apenpokkenvirus is voor het eerst in Marokko vastgesteld. Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid.

Het betreft een Marokkaanse man uit Frankrijk die onlangs aankwam in Casablanca.

De patiënt is stabiel en staat onder medisch toezicht in het ziekenhuis waar hij is afgezonderd. Het zorgministerie is een onderzoek gestart om alle contactgevallen van de patiënt te identificeren.

De Franse volksgezondheidsautoriteit heeft donderdag 33 gevallen van het apenpokkenvirus in Frankrijk bevestigd. Het cijfer is sinds de laatste update van maandag met 17 nieuwe gevallen bijna verdubbeld.



Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Mensen kunnen het virus oplopen door nauw (huid)contact met iemand die het bij zich draagt.

Naast kenmerkende bultjes op de huid kunnen patiënten last krijgen van koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Meestal is het ziekteverloop vrij mild, maar bij complicaties kan de aandoening dodelijk zijn.



Homoseksualiteit

Het virus komt van oorsprong voor in Afrika. Sinds enkele weken gaat het rond in voornamelijk Europese landen waar uit geregistreerde gevallen is gebleken dat de apenpokken momenteel overgedragen worden "langs sociale netwerken die verbonden zijn door seksuele activiteit, waarbij voornamelijk mannen die seks hebben met mannen betrokken zijn", aldus Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens Kluge heeft het opheffen van coronamaatregelen voor reizen en evenementen de verspreiding in de hand gewerkt. De eerste besmetting met apenpokken werd begin mei in Engeland vastgesteld. Inmiddels zijn er in Europa honderden gevallen gemeld en is de virusziekte ook in Nederland opgedoken.



Het is niet duidelijk of de verspreiding van het apenpokkenvirus volledig ingedamd kan worden, zegt Kluge. Hoewel een vaccin en een specifieke behandeling voor apenpokken zijn goedgekeurd, zijn die nog niet op grote schaal beschikbaar.

Daarom moet de overdracht van mens op mens zo veel mogelijk worden gestopt, vindt de arts.

