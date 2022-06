Newsweek: Poetin ontsnapt aan aanslag en behandeld voor kanker

De Russische president Vladimir Poetin heeft in april een behandeling voor vergevorderde kanker ondergaan.

Ook was er in maart een moordaanslag op de Russische leider, meldt het Amerikaanse weekblad Newsweek, dat zich baseert op hoge functionarissen van drie Amerikaanse inlichtingendiensten.

De gezondheid van Poetin wordt intensief besproken binnen de Amerikaanse regering, nadat de inlichtingendiensten eind mei hun vierde beoordeling uitbrachten, aldus Newsweek. Volgens het geheime rapport lijkt Poetin te zijn opgekrabbeld nadat hij in april de kankerbehandeling had ondergaan.

De inlichtingen bevestigen ook dat er in maart een moordaanslag op Poetin heeft plaatsgevonden. De hoge functionarissen zijn bezorgd dat Poetin steeds paranoïder wordt over zijn greep op de macht, wat ook leidt tot een wankele en onvoorspelbare koers rond de strijd in Oekraïne.

Maar het is ook een koers die de kans op een nucleaire oorlog minder waarschijnlijk maakt, stellen ze verder. "Poetins greep is sterk, maar niet langer absoluut", zegt een van de hogere inlichtingenofficieren. "Iedereen voelt dat het einde nabij is."

