Woning van kickbokser Jamal Ben Saddik bekogeld met zwaar vuurwerk

In de Antwerpse districten Borgerhout en Merksem hebben onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd op de gevels van twee woningen.

De eerste aanslag gebeurde in de Zegepraalstraat in Borgerhout bij de woning van de bekende kickboxer Jamal Ben Saddik.

In de Zegepraalstraat in Borgerhout werd even voor 01.00 uur vuurwerk gegooid naar een woning van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Verschillende woningen raakten daarbij beschadigd.

Op het moment van de aanval was Ben Saddik niet thuis. Hij is aan het trainen in Nederland. Zijn vader, vrouw en kind waren wel aanwezig in de woning. "Vijf personen werden met lichte gehoorschade naar het ziekenhuis gebracht, ze mochten later terug naar huis", zegt Kristof Aerts, woordvoerder van de Belgische politie.

De aanslag zou gericht zijn tegen de broer van Jamal, ook wel bekend onder de naam 'Urbanus', een bekende in het drugsmilieu. Jamal Ben Saddik zelf is verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Hij was één van de resellers van de app die veel gebruikt werd door het Antwerpse drugsmilieu. Hij werd een jaar geleden daarvoor aangehouden en zat een maand lang in de cel.

Tien minuten na de explosie in Borgerhout ontplofte ook bij een woning in de Vrijhandelstraat in Merksem zwaar vuurwerk. Verschillende woningen en auto’s raakten beschadigd. Het vuurwerk ontplofte voor een pand in het begin van de straat. "Of er een link is tussen beide feiten, wordt onderzocht", zegt Aerts. "Een eventuele link met het drugsmilieu wordt eveneens onderzocht.".

