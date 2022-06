Marokko schort invoerrechten op oliehoudende zaden op

De Marokkaanse regering heeft vandaag de invoerrechten op oliehoudende zaden opgeschort

Het betreft invoerrechten die van toepassing zijn op ruwe zonnebloem-, soja- en koolzaadoliezaden. De maatregel treedt per 3 juni in werking.

Het voorstel werd ingediend door minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) en is bedoeld om de impact van de stijgende grondstofprijzen op de consumentenprijzen voor tafeloliën te beperken.

In anderhalf jaar tijd is de prijs van kookolie in Marokko meer dan verdubbeld maar de sector in het land heeft die immense prijsverhoging nog niet geheel doorberekend aan consumenten, daar dreigt binnenkort verandering in te komen.



Door bestaande financiële mechanismen in Marokko waren handelaren in staat langetermijnverbintenissen aan te gaan en prijsstijgingen zo'n drie tot zes maanden vooruit te schuiven.

Door het mechanisme doormaakt Marokko momenteel nog geen bevoorradingscrisis zoals wel het geval is in buurlanden Algerije, Tunesië en Spanje. De prijs van kookolie in Marokko is minder hard gestegen dan in Europa.

